«Unglaublich»: Queen für eine Milliarde Streams ausgezeichnet

Das sind die meistgestreamten Queen-Songs

Laut einer Mitteilung auf der Homepage der Band gehören zu den am häufigsten gestreamten Songs unter anderem Hits wie «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites The Dust», «Radio Ga Ga», «Under Pressure», «We Are The Champions», «We Will Rock You», «Killer Queen» und «Crazy Little Thing Called Love».