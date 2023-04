Unglück am «Rust»-Set: Regieassistent von Alec Baldwin verurteilt

Nach dem tragischen Unglück am Set des Westerns «Rust» ist der Regieassistent Dave Halls (63) nun zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das berichtet unter anderem der US-Sender ABC auf seiner Homepage. Halls war es, der Alec Baldwin (64) die Waffe überreichte, bevor sich der Schuss löste, der die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021) tötete. Das Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico argumentierte, dass Halls einen «nachlässigen Umgang mit einer tödlichen Waffe» an den Tag legte. Neben der Bewährungsstrafe wurde er zu 500 Dollar Geldbusse verurteilt, muss zusätzlich 24 Stunden Sozialarbeit leisten und sich als Zeuge für andere Verfahren in diesem Fall bereithalten.