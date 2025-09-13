Unheilig-Comeback: Beim Grafen kullern die Tränen

Neun Jahre lang war es still um ihn – nun ist er zurück: Der Graf (55) von Unheilig feierte bei der Verleihung der Goldenen Henne ein bewegendes Bühnen–Comeback. Dabei kullerten auch einige Tränen.
Auf der Bühne der Gala in Leipzig stellte der Sänger seine neue Single «Wunderschön» aus dem neuen Studioalbum «Liebe Glaube Monster», das im März 2026 erscheinen soll, vor. Schon mit den ersten Zeilen sorgte er für Gänsehaut beim Publikum: «Es ist wunderschön, dich heute wieder zu sehen.» Worte, die offenbar auch er selbst spürte.
Der Graf kann die Tränen nicht zurückhalten
Im anschliessenden Gespräch mit Moderator Florian Silbereisen (44) konnte der Graf seine Tränen nicht zurückhalten. Sichtlich überwältigt bedankte er sich und schluchzte ins Mikrofon: «Es tut mir so leid, wenn mich die Emotionen hier so übermannen, aber das ist halt Musik und das ist das, was ich liebe. Und ich finde es so schön, dass ich das wieder machen kann.»
Der Graf musste sich mehrfach die Tränen aus dem Gesicht wischen. «Ich fühle mich wie ein kleiner Junge, der in einen Süsswarenladen kommt. Die Emotionen übermannen mich», sagte er. Auch seine Ehefrau stand ihm backstage unterstützend zur Seite – sie hilft ihm bei Auftritten, wenn er unter Lampenfieber leidet.
Zum Abschluss legte Unheilig noch gemeinsam mit dem MDR–Sinfonieorchester ein Medley seiner grössten Hits wie «Grosse Freiheit» nach. Das Publikum feierte den Sänger, der sich so verletzlich wie nie zeigte. «Wir freuen und so, dass du wieder zurück bist», sagte Silbereisen stellvertretend für die Fans.
Unheilig gehen auf Tour
Neben der Comeback–Single und dem neuen Album hat Der Graf von Unheilig auch eine Reihe an Konzerten angekündigt, darunter 17 bereits ausverkaufte Shows im Dezember 2025 und zehn weitere Konzerte im kommenden Sommer 2026. Von November 2026 bis Februar 2027 gehen Unheilig zudem auf Arenatour und machen in 26 Städten halt.