«Unser Festtagsmenü»: Neue Sendung vereint zwei bekannte Kochshows

Mit der Adventszeit startet am 1. Dezember ein Duell der kulinarischen Experten. In der neuen Kochsendung «Unser Festtagsmenü» treten die «The Taste»–Juroren gegen die Backprofis von «Das grosse Backen» an, wie der Sender Sat.1 am Mittwoch mitteilt. An den vier Adventssonntagen (jeweils ab 18 Uhr in Sat.1, jederzeit auf Joyn) liefern sich demnach wechselnde Duos mit weihnachtlichen Gerichten einen Wettstreit. Eine «prominente Jury» entscheidet der Pressemitteilung zufolge über das jeweilige Gewinner–Team.