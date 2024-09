«Unser Hof - mit Cheyenne und Nino»: Die Ochsenknechts expandieren

Cheyenne hält nicht nur Ninos «Schwert»

Im diesmal hoffentlich historisch passenden Outfit wagen die Nachwuchsbauern einen Schwertkampf. Wie schon in der ersten Staffel kann sich Cheyenne Anzüglichkeiten nicht verkneifen. «Jetzt hatte ich nicht nur Ninos Schwert in der Hand, sondern auch ein richtiges Schwert», sagt sie. Am Ende liegt sie am Boden, Nino legt einen triumphierenden Tanz hin. Besonders bescheiden tritt der Ösi–Bauer generell auch in Japan nicht auf. Er jubelt genauso ausladend, als er aus einem Greifautomaten ein Stofftier von Pu dem Bären fischt.