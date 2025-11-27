«Unser kleiner Engel»: Ioan Gruffudd ist wieder Vater geworden

Am amerikanischen Thanksgiving–Feiertag haben Schauspieler Ioan Gruffudd (52) und seine Frau Bianca Wallace (33) allen Grund zur Dankbarkeit: Das Paar verkündet auf Instagram die Geburt seiner Tochter. Die Kleine hört auf den Namen Mila Mae und ist das erste gemeinsame Kind der Eheleute.
Wie Bianca in ihrem Post verrät, erblickte Mila Mae bereits am 2. November das Licht der Welt und damit einen vollen Monat früher als erwartet. Die frischgebackene Mutter teilte ein Selfie aus dem Krankenhausbett, auf dem sie ihren Mann küsst sowie weitere Fotos von Blumen und Geschenken zur Geburt.
Verliebte Worte der stolzen Eltern
In der Bildunterschrift schwärmt die 33–Jährige von dem neuen Familienmitglied. Sowohl die beiden Hunde des Paares als auch sie selbst und ihr Mann seien «absolut verliebt» in das Neugeborene. «Unseren winziger kleiner Engel. Äusserst dankbar an diesem Thanksgiving», heisst es weiter.
Für Bianca Wallace ist es das erste Kind, Iaon Gruffudd hat bereit zwei Töchter. Aus der früheren Ehe des «Fantastic Four»–Darstellers mit Schauspielerin Alice Evans (57) stammen die 15–jährige Ella und die elfjährige Elsie. Die beiden waren von 2007 bis 2021 ein Paar.
Aufregendes Jahr für das Paar
Die Baby–News krönen ein ohnehin ereignisreiches Jahr für Ioan Gruffudd und Bianca Wallace. Erst im April 2025 hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Knapp zwei Monate später überraschten sie ihre Follower dann mit der Schwangerschaftsnachricht. «Baby Gruffudd zeigt sich, um Hallo zu sagen!», schrieben sie damals zu einem Schwarz–Weiss–Foto, auf der Hollywoodstar den Babybauch seiner Frau küsst.
Gruffudd und Wallace sind seit 2021 ein Paar. Im Oktober desselben Jahres machte der Schauspieler die Beziehung offiziell und bedankte sich bei seiner neuen Partnerin dafür, dass sie ihn wieder zum Lächeln bringe. Im Januar 2024 folgte die Verlobung.