«Unser kleiner Engel»: Ioan Gruffudd ist wieder Vater geworden

Aufregendes Jahr für das Paar

Die Baby–News krönen ein ohnehin ereignisreiches Jahr für Ioan Gruffudd und Bianca Wallace. Erst im April 2025 hatten sich die beiden das Jawort gegeben. Knapp zwei Monate später überraschten sie ihre Follower dann mit der Schwangerschaftsnachricht. «Baby Gruffudd zeigt sich, um Hallo zu sagen!», schrieben sie damals zu einem Schwarz–Weiss–Foto, auf der Hollywoodstar den Babybauch seiner Frau küsst.