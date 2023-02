«Unser Lied für Liverpool»: Alle Infos zum deutschen ESC-Vorentscheid

Die Acts

Gemäss der Startreihenfolge läutet TRONG (30) den Abend ein. Der Musiker aus Bad Kissingen in Bayern hat vietnamesische Wurzeln und nahm 2015 erfolgreich an der Castingshow «Vietnam Idol» teil. Sein Nu-Disco-Song «Dare To Be Different» handelt vom Selbstbewusstsein, zu sich selbst zu stehen. Der 28-jährige Sänger René Miller tritt mit dem Lied «Concrete Heart» über eine toxische Beziehung an.