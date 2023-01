Wer darf Deutschland beim diesjährigen Finale des Eurovision Song Contest in Grossbritannien vertreten? Das soll sich in der Show «Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool» entscheiden. Das Erste strahlt den deutschen ESC-Vorentscheid am 3. März ab 22:20 Uhr live aus Köln aus. Barbara Schöneberger (48) moderiert die Sendung, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.