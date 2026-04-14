«Unser Moment»: Roland Kaiser kündigt neue Arena-Tour an

Roland Kaiser freut sich derzeit auch über ein neues Projekt. Nach dem Konzertfilm vom letzten Jahr steht ein Biopic über sein Leben auf dem Plan. «Ja, es ist wahr! Meine Geschichte kommt ins Kino», verriet der Sänger Ende März auf Instagram. Der Titel lautet schlicht «Roland». «Erzählt wird der Weg von Roland Kaiser vom West–Berliner Findelkind zu einem der erfolgreichsten und engagiertesten deutschen Musiker», heisst es in der offiziellen Beschreibung.