Unsere Frau bei Netflix: «Exterritorial»-Actionheldin Jeanne Goursaud

In 85 Ländern führt «Exterritorial» gerade die Filmcharts von Netflix an. Der deutsche Actionthriller liegt nicht nur in seinem Heimatland, sondern auch in den USA und in Grossbritannien vorne. Jeanne Goursaud (29) spielt darin die ehemalige Special–Forces–Soldatin Sara Wulf, deren Sohn im US–Konsulat in Frankfurt verschwindet. In «Stirb langsam»–Manier und weissem Bruce–Willis–Gedächtnisunterhemd kämpft sich die Afghanistan–Veteranin durch das Gebäude.