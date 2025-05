«Unsere kleine Farm»-Reboot: Diese Schauspieler spielen die Ingalls

Der australische Schauspieler Luke Bracey ist für seine Rollen in Filmen wie «Elvis», «Hacksaw Ridge» und «Point Break» bekannt. Crosby Fitzgerald war zuvor in der Apple–Serie «Palm Royale» zu sehen und wird demnächst im Amazon–Film «Crime 101» auftreten. Die amerikanisch–kanadische Nachwuchsschauspielerin Skywalker Hughes startete ihre Karriere 2021 in der Paramount+–Serie «Joe Pickett» und wird als Nächstes in den Filmen «I, Object» und «In the Blink of an Eye» zu sehen sein.