«Unstable»: Rob Lowe dreht mit Sohn John eine Netflix-Serie

John Owen Lowe über seinen Vater: «Er ist immer für mich da gewesen»

Ähnliche Sticheleien sind auf den Social-Media-Kanälen von Rob Lowe und John Owen Lowe immer wieder zu lesen. In Wahrheit pflegen Vater und Sohn aber ein inniges Verhältnis. «Er ist immer für mich da gewesen», sagte John Owen Lowe dem «People»-Magazin Anfang des Jahres. So auch in seiner späten Jugend, als er mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Die väterliche Unterstützung sei «einer der Gründe, wenn nicht der Hauptgrund», dass er heute nüchtern sei.