Unter Tränen: Jasmin Wagner sagt Abschiedskonzert vorerst ab

«Manchmal geht das Leben und vor allem die Familie einfach vor»

In einem Text zum Video wendet sich Jasmin Wagner noch einmal an ihre «Goldstücke»: «aktuell und auf unbestimmte Zeit» sei ein Abschiedskonzert «leider nicht geplant». Denn «Manchmal geht das Leben und vor allem die Familie einfach vor». Die 90er–Ikone bedankt sich «für euer Verständnis, eure Geduld und all die Liebe, die ihr mir schenkt».