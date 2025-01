Unter Tränen: Nicole Kidman widmet Preis ihrer verstorbenen Mutter

«Danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben, zu sagen: ‹Das ist für meine Mutter›», sagte Kidman nun in Palm Springs. Ihre ganze Karriere sei für ihre Mutter und ihren Vater, die jetzt nicht hier seien. «Ich werde trotzdem weiterarbeiten und der Welt etwas geben, weil ich liebe, was ich tue, und ich liebe euch alle, und ich bin so dankbar für das Privileg, Teil der Filmgemeinschaft zu sein», erklärte Kidman, die sich für ihren emotionalen Ausbruch entschuldigte. «Es tut mir leid, dass ich weine, das wollte ich nicht tun. Aber ich fühle gerade meine Mutter, also ist das für dich.»