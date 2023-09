Maxim Agné (geb. 1986) ist der Neue bei «Unter Uns» (montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL oder auf RTL+). Der Schauspieler wird ab dem 2. Oktober (Folge 7217) in die Rolle des Bombenentschärfers Henry Gerlach schlüpfen. «Meine Mission ist es, es nicht zum Knall kommen zu lassen, würde ich sagen», erklärt der Neuzugang in einem Statement. Denn die Rolle des Easy (Lars Steinhöfel, 37) befinde sich «mit dem Fuss auf einer Tretmine und hat dementsprechend Todesangst. Da komme ich ins Spiel. Man darf gespannt sein». Doch wie kommt Henry Gerlach überhaupt in die Schillerallee?