Wer sind Nadine und Ronja Pfeiffer?

Nadine Pfeiffer (Eichhorn) ist 41 Jahre alt und eine alleinerziehende Reinigungskraft, die ihrer 16-jährigen Tochter Ronja (Traser) gerne mehr ermöglichen möchte. Die ambitionierte Ronja hingegen wird in der Schule ausgegrenzt und als Streberin tituliert. In der Schillerallee in Köln blicken sie einem Neuanfang entgegen. In der Ärztin Sina Hirschberger (Valea Scalabrino, 32) findet Ronja ein Vorbild.