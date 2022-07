«Unter uns»: Julius Dombrink übernimmt Rolle von Akeem van Flodrop

Was es bisher noch nie bei «Unter uns» gab: Dombrink wird bereits vor Theo Wolters' Auftauchen am 14. September (Folge 6.952) in der Daily zu sehen sein, allerdings in einer anderen Rolle. Im Sommer (11. und 12. August, Folgen 6.928/29) verkörpert er Jamie Lennox, den Assistenten des Londoner Erfolgsproduzenten Royal (Prince Kuhlmann, *1990). Als Lennox habe Dombrink laut RTL «alle so überzeugt», dass er direkt die grössere Rolle des Bäckers Theo Wolters als Recast angeboten bekommen habe.