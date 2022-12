Schauspielerin Tatiani Katrantzi (48) ist als Jennifer Turner zurück in der RTL-Serie «Unter uns». Das teilte der Sender am Dienstag mit. Zuletzt war die 48-Jährige vor über 24 Jahren in einer Folge der Serie zu sehen. Ab 17. Januar 2023 ist sie wieder «länger» bei «Unter uns» zu sehen, hiess es. Bereits von Folge 1 an spielte sie in über 900 Folgen von 1994 bis 1998 die gleiche Rolle.