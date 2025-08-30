Unterm Messer: Basalzellkarzinom bei Starkoch Gordon Ramsay entfernt

Ein Basalzellkarzinom, auch Basaliom, ist eine Art von Hautkrebs. Es handelt sich laut den Krankenkassen Die Techniker und AOK um den in Deutschland häufigsten Hauttumor beziehungsweise die am häufigsten auftretende, bösartige Krebserkrankung in Mitteleuropa. Basalzellkarzinome seien bei früher Erkennung in vielen Fällen gut heilbar. Meist werde das Basaliom operativ entfernt, also herausgeschnitten. Häufig entstehe es an Stellen, die verstärkt der Sonne ausgesetzt sind, darunter etwa im Gesicht oder am Hals.