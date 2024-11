Untersuchungshaft nicht verlängert: Marius Borg Høiby kommt frei

Die Polizei wird nicht beantragen, dass Marius Borg Høiby (27) weiter in Untersuchungshaft bleibt. Der Sohn der Kronprinzessin Mette–Marit (51) wird freigelassen, wenn die Haftzeit wie geplant am heutigen Mittwoch (27.11.) abläuft. Das gab die Polizei am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung bekannt.