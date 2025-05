Unvergessen! Moderatorin Miriam Pielhau hätte 50. Geburtstag gefeiert

Menschen hinterlassen ihr immer noch Botschaften

Als sie dann doch am 12. Juli 2016 an den Folgen der Krebserkrankung starb, löste die Nachricht deutschlandweit tiefes Entsetzen aus. Schliesslich stand Pielhau wie kaum eine andere für die Hoffnung, immer wieder appellierte sie an andere Betroffene: «Wir schaffen das.» Nur Wochen zuvor hatte sich die so lebensfrohe Moderatorin auch noch glamourös in Wien gezeigt. Bei den «Leading Ladies Awards» wurde sie am 21. Juni in der Kategorie «Gesundheit» für ihr Engagement gegen den Krebs ausgezeichnet. Sie unterstützte mehrere Jahre lang zusammen mit Sylvie Meis (47) die Stiftung Deutsche Krebshilfe und veröffentlichte zwei Bücher zum Thema («Fremdkörper» 2011 und «Dr. Hoffnung: Die Geschichte eines echten Wunders» 2016).