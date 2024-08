«Unvergessliche Auftritte»: Meg Ryan wird für Verdienst um Film geehrt

Meg Ryan wird laut einer Mitteilung des Festivals vor Ort sein und das Publikum in einem Open–Air–Kino zu einer Vorstellung ihres Klassikers «E–Mail für Dich» begrüssen, in dem sie neben Tom Hanks (68) die Hauptrolle spielt. Die Liebeskomödie sei genau dort schon vor 25 Jahren erstmals gezeigt worden. Daneben wird der Hollywoodstar unter anderem während einer Veranstaltung über seine Karriere sprechen und auch Ryans neuester Film «What Happens Later» wird gezeigt. Bei der – wie könnte es anders sein – romantischen Komödie hat sie Regie geführt und am Drehbuch mitgeschrieben. Ryan ist zudem darin neben «Akte X»–Star David Duchovny (63) in einer Hauptrolle zu sehen.