«Unwanted»: Auf diesem Kreuzfahrtschiff geht es um Leben und Tod

Darum geht es in «Unwanted»

Das Kreuzfahrtschiff Orizzonte ist auf dem Mittelmeer unterwegs, wo die 5.000 europäischen Gäste an Bord in Luxus schwelgen. Bereits in der ersten Nacht auf See holt die Urlauber auf ihrer vermeintlich unbeschwerten Reise aber die Realität ein. Das Schiff rettet 28 afrikanische Migranten aus dem Mittelmeer, Überlebende eines Schiffbruchs, bei dem mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Als die Überlebenden erfahren, dass die Orizzonte zurück nach Libyen steuert – an den Ort, von dem sie geflohen sind – eskaliert die Situation. «An Bord der Orizzonte prallen Menschlichkeit und Grausamkeit, Toleranz und Rassismus, Hoffnung und Trauer, Leben und schliesslich Tod unausweichlich aufeinander», heisst es über die achtteilige Dramaserie.