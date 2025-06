Unwetter bei Rock im Park? Die wichtigsten Infos für Besucher

30 Jahre «Rock im Park» werden vom 6. bis 8. Juni gross gefeiert. Am Wochenende findet das ausverkaufte Festival in Nürnberg statt. «Wir sagen 88.500 Mal Danke. Wir haben Bock, wir freuen uns auf euch, es wird legendär!», teilten die Veranstalter im Mai mit. Es könnte aber auch ziemlich nass werden. Der Deutsche Wetterdienst geht etwa von «in der Nacht zum Freitag in Franken und der Oberpfalz aufkommendem Regen» aus (Stand: 05. Juni – 10:05 Uhr). Für den Freitag werden «in der Nordhälfte Bayerns bis Nachmittag Regen, anschliessend trockene Abschnitte aber erneut vereinzelte Gewitterschauer» erwartet. Und auch am Samstag und Sonntag dürfte sich die Lage von «schauerartigem Regen» bis «wechselhaft» gestalten.