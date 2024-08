Urgestein: Mechthild Grossmann steigt beim Münster-«Tatort» aus

Eines der beliebtesten deutschen «Tatort»–Teams muss einen bedeutenden Verlust verkraften. Wie der WDR am 15. August bekannt gegeben hat, verlässt Urgestein Mechthild Grossmann (75) die Krimireihe. Im «Tatort» aus Münster verkörperte sie von Beginn an Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. Noch in drei noch nicht ausgestrahlten Folgen der Filmserie wird sie zu sehen sein, danach ist Schluss.