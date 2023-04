Musiker Ed Sheeran (32) muss sich derzeit in New York mit einer Klage auseinandersetzen: Er hat schon wieder Ärger um die Urheberrechte eines seiner Songs. Ihm wird vorgeworfen, Teile seiner Erfolgsballade «Thinking Out Loud» bei Marvin Gayes‹ Song «Let›s Get It On» aus dem Jahr 1973 abgeschrieben zu haben.