Urheberrechtsprozess: Ed Sheeran tritt live vor den Geschworenen auf

Ed Sheeran (32, «Shape of You») muss sich derzeit in einem Urheberrechtsprozess in New York verantworten. Der britische Sänger ist wegen angeblicher Ähnlichkeiten zwischen seiner 2014 veröffentlichten Single «Thinking Out Loud» und Marvin Gayes (1939-1984) Hit «Let's Get It On» aus dem Jahr 1973 auf 100 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 90,8 Mio. Euro) verklagt worden.