Urlaub am Bodensee: Sonne, Natur und Genuss im Dreiländereck

Generell sind in der Bodenseeregion viele Winzer zu finden, da das Klima für den Anbau der Trauben ideal ist. Viele verkaufen ihre Erzeugnisse direkt am Hof und freuen sich über Kunden, die bei ihnen vorbeischauen. Eine Weinprobe gehört natürlich dazu, manche verfügen sogar über ein Restaurant. Vor allem im Herbst bietet sich ein Spaziergang durch die Weinberge an, wenn die süssen Früchte kurz vor der Ernte stehen. Das Gebiet um den See ist generell für seine Obstsorten bekannt. Vor allem Apfelbäume prägen das Landschaftsbild. Aber auch Birnen, Erdbeeren, Heidelbeeren und Mirabellen gedeihen hier hervorragend.