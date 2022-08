Urlaub für die Ohren: Fünf Podcasts über Reisen und Fernweh

Off The Path - Reisepodcast über Reisen, Abenteuer, Backpacking und mehr...

«Irgendwann steht nicht im Kalender», formuliert Sebastian Canaves sein Lebensmotto auf der Homepage seines Podcasts «Off The Path». Der reiselustige Podcaster hat schon in zehn Ländern gelebt und mehr als hundert bereist. In bislang 51 Episoden, die im Schnitt zwischen 45 und 70 Minuten lang sind, teilt er seine eigenen Erfahrungen und Reiseberichte mit seinen Hörerinnen und Hörern oder spricht mit Backpack- und Abenteuerreisenden über deren jüngste Erlebnisse. Wer dabei aufmerksam zuhört, kommt an echte Geheimtipps, die auf der nächsten eigenen Reise Gold wert sein können.