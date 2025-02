Urlaub in der Karibik? Deshalb fehlen William und Kate bei den BAFTAs

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) werden bei den BAFTA–Awards in London am heutigen Sonntag (16. Februar) fehlen. William, der Präsident der British Academy of Film and Television Arts, und die Prinzessin von Wales sind laut der «Mail on Sunday» aufgrund eines Urlaubs nicht bei der Preisverleihung zugegen. Stattdessen sollen sie mit ihren drei Kindern, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), eine Auszeit auf der Privatinsel Mustique in der Karibik verbringen.