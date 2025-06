Urlaub mit Kindern? So lässt sich der Stress umgehen

Die Erwachsenen können schon vorab nach Reisezielen suchen, die sowohl ihren Ansprüchen genügen, als auch angemessene Unterhaltung für das Kind bieten. Ein Beispiel: Warum nicht einen Urlaub in Strandnähe planen? An einem Tag könnten die Eltern am Meer die Sonne geniessen, während die Kleinen Sandburgen bauen oder mit einem Elternteil im Wasser planschen. An einem anderen Tag könnte ein kleiner Trip in eine nahegelegene Stadt anstehen, die auch kindgerechte Angebote offeriert.