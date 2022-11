Nicht zur Hauptreisezeit

Wer bei der Reisezeit flexibel ist, sollte nicht in der Hauptsaison in den Urlaub fahren. Familien sind zwar auf die Ferien der Kinder angewiesen, aber auch hier lässt sich antizyklisch buchen. Zum Beispiel zu Ostern ans Mittelmeer fahren und nicht in den Sommerferien. Aber nicht nur Hotels und Flüge sind in der Nebensaison günstiger, sondern auch Mietwagen. «Im Gegensatz zur Hauptsaison liegen die Durchschnittspreise für das Ferienauto um rund ein Drittel niedriger», weiss Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Generell lohnt es sich beim Mietwagen, früh genug zu buchen. Meistens bieten die Unternehmen auch an, bis kurz für Reisestart das Auto stornieren zu können. Wer zudem flexibel bei der Wahl des Zeitraums als auch des Ortes ist, kann auf Buchungsportalen wahre Schätze finden.