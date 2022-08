Urlaub wie die Stars: Wo die Kardashians, Tom Hanks und Co. anlegen

Der VIP-Strand in Saint-Tropez

Nach wie vor ist auch Saint-Tropez ein beliebter Anlaufpunkt für die Reichen und Schönen. Hier ankern etwa Leonardo DiCaprio (47), Kate Moss (48), Beyoncé (40) oder Rihanna (34). Auch Sylvester Stallone (76) und die Beckhams tummelten sich laut Boataround bereits an der Côte d'Azur. Tipp: Am besten in der Nähe des fünf Kilometer langen Sandstrandes «Plage de Pampelonne» aufhalten - der wird auch der VIP-Strand genannt.