Urlaubs-Trends 2024: Das sind die angesagtesten Reiseziele im Sommer

Kein anderes Land ist auf der Plattform aber in diesem Jahr so angesagt wie die USA. Nicht nur liegen gleich drei der am häufigsten gesuchten Reiseziele mit New York (Platz drei), Los Angeles (Platz neun) und Las Vegas (Platz zehn) in den Top Ten. Fünf der Auslandsreiseziele mit dem grössten Zuwachs an Suchanfragen im Vergleich zum Vorjahr befinden sich mit Tampa, Philadelphia, Jacksonville, Fort Myers und Houston ebenfalls in den Vereinigten Staaten. Die Deutschen zieht es also offenbar besonders nach Florida. Tampa, Jacksonville und Fort Myers, allesamt im Sunshine State gelegen, bringen es auf Anstiege von 68 Prozent, 52 Prozent und 49 Prozent.