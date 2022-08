Urlaubslektüre: Diese Bücher gehören in den Koffer

«Bridgerton»: Regency-Romantik für Fans von Mr. Darcy

Die historische Serie «Bridgerton» begeistert mit Liebeswirren à la Jane Austen. Diese gibt es auch in Buchform. Die Reihe von Julia Quinn wird alle unterhalten, die schon Elizabeth Bennet und Mr. Darcy auf ihrer steinigen Reise begleitet haben. In «Der Duke und ich» tanzt sich Daphne Bridgerton in Korsett und mit viel Eigensinn in das Herz eines heiratsunwilligen Aristokraten.