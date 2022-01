Ursula Karven: «Ich bin Mitglied im Club der gebrochenen Herzen»

Aber gehören nicht auch Kompromisse im Leben hin und wieder dazu?

Karven: Natürlich! Es ist aber auch sehr wichtig, sich selbst treu zu bleiben und auf die innere Stimme zu hören. Und es ist wichtig, dass ich als Frau in einer Beziehung wahrhaftig sein darf und für das geliebt werde, was ich tatsächlich bin. Ich möchte nicht mehr etwas darstellen müssen, was mein Partner in mich hineinprojiziert. Das habe ich in der Vergangenheit ein paar Mal gnadenlos falsch gemacht. Heute passiert mir das nicht mehr!