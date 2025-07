Ursula Karven: So verarbeitete sie den Tod ihres Sohnes Daniel

Eines habe sich Karven nach dem Schicksalsschlag verbieten müssen. «Alle Warum–Fragen in die Vergangenheit sind sinnlos, weil du kannst in der Vergangenheit nicht Luft holen», sagte sie. Karven habe sich immer wieder ein «Nein» aussprechen müssen, wenn sie eine Warum–Frage beschäftigte. «Wenn man das 100, 200, 300 Mal wiederholt, ist dieses Gefühl weg. Weil es dich ins Jetzt holt», erklärte sie. «Die einzige schmerzfreie Zone ist das Jetzt», erkannte sie. «Wenn du in so ein Loch fällst, dann funktionieren nur noch die ganz brachialen, kleinsten Hebel.» Für sie waren es Yoga, Atemübungen und Meditation.