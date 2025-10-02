Ursula Strauss ermittelt: Drehstart für neue ARD-Krimireihe in Tirol

Drei Generationen unter einem Dach

Was «Tirolerblut» von anderen Krimireihen abhebt, ist der familiäre Kern der Geschichte. Drei Generationen der Familie Gruber haben ihr Leben dem Polizeidienst verschrieben – und teilen sich den Gruberhof in der eindrucksvollen Kulisse der Tiroler Alpen. Grossvater Hannes (Sven–Eric Bechtolf, 67) ist mittlerweile im Ruhestand. Seine Tochter Fanny (Strauss) hat sich zur Top–Ermittlerin hochgearbeitet. Und nun tritt auch Enkel Tobi (Noah L. Perktold, geb. 1995) in die Fussstapfen der Familie. Jede Generation bringt ihre eigene Perspektive in die Ermittlungsarbeit ein – und das sorgt für reichlich Zündstoff unter einem Dach.