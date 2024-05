Ursula von der Leyen: Rührende Erinnerungen an ihre Schwester

CDU–Politikerin Ursula von der Leyen (65) gibt selten private Einblicke. Vor der Europawahl hat sie in einem Interview mit «Bild» aber über den schweren Schicksalsschlag in ihrer Kindheit gesprochen, der sie bis heute prägt. Als sie gerade einmal 13 Jahre alt war, starb ihre zwei Jahre jüngere Schwester Eva–Benita an Krebs. Auch mehr als 50 Jahre später schmerzt sie der Verlust.