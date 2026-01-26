US-Amerikanerin Judith Williams will Deutsche werden

Wirklich Zuhause fühlt sich die Unternehmerin sowieso nur in München, wie sie bereits 2023 in einem Interview mit der «Abendzeitung» deutlich machte. «München ist ja nicht nur meine Heimatstadt, es ist auch meine Geburtsstadt. Ich liebe München über alles, es ist mein Zuhause – auch als Amerikanerin, denn ich bin ja nicht Deutsch. Ich sage immer: Ich bin eine Baymerikanerin», schwärmte sie damals.