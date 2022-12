US-Basketballerin Brittney Griner ist «auf dem Weg nach Hause»

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner (32) ist wieder auf freiem Fuss. Die Profisportlerin ist im August von einem russischen Gericht wegen Drogenbesitzes zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs ist sie nun freigelassen worden. Sie wurde gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor But (55) auf dem Flughafen in Abu Dhabi ausgetauscht. Via Twitter bestätigte US-Präsident Joe Biden (80), dass er mit Griner gesprochen habe, sie sicher sei und in einem Flugzeug sitze: «Sie ist auf dem Weg nach Hause.»