US-Demokratin Nancy Pelosi gibt Führung im Repräsentantenhaus ab

Die US-Politikerin Nancy Pelosi (82) hat sich im Nachgang der abgehaltenen Zwischenwahlen in den USA dazu entschieden, sich nicht mehr zur Wahl aufstellen zu lassen und folglich die Führung der Demokratischen Partei in der Kongresskammer abzugeben. Es sei für sie «an der Zeit, dass eine neue Generation die Demokratische Fraktion führt, die ich so sehr respektiere», gab die 82-Jährige in einer emotionalen Rede bekannt, bei der sie auch Beifall einiger Republikaner erhielt. Pelosi werde jedoch weiter als Abgeordnete fungieren.