US-Filmemacher Aaron Kaufman stirbt mit 51 Jahren

Ausserdem trat der in Long Island im US–Bundesstaat New York geborene Kaufman mehrfach als Regisseur in Erscheinung. Zuletzt sorgte er mit der Dokumentation «Superpower» im Jahr 2023 an der Seite von Sean Penn (64) für internationales Aufsehen. Darin wird die untypische Karriere des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (46) beleuchtet. Der Hollywood–Superstar Penn, als Gesicht der Doku, reiste für das Projekt mehrfach in die Ukraine, die sich bereits damals im Krieg mit dem russischen Aggressor befand, um Selenskyj zu interviewen.