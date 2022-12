US-Filmverband kürt «Top Gun: Maverick» zum besten Film des Jahres

Colin Farrell überzeugt als bester Hauptdarsteller

Als bester Hauptdarsteller wurde allerdings nicht Cruise, sondern Kollege Colin Farrell (46) ausgezeichnet. Der Schauspieler überzeugte die Jury in der Tragikomödie «The Banshees of Inisherin», Farrells Filmpartner Brendan Gleeson (67) wurde zum besten Nebendarsteller gekürt. Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ging an Michelle Yeoh (60) für ihre Leistung im Film «Everything Everywhere All at Once». Janelle Monáe (37) wurde für ihre Rolle im Film «Glass Onion: A Knives Qut Mystery» als beste Nebendarstellerin geehrt.