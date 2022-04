US-Fussball-Star Hope Solo wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen

Die ehemalige Torhüterin der US-amerikanischen Fussball-Nationalmannschaft, Hope Solo (40), ist zum wiederholten Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Wie unter anderem die «New York Times» berichtet, wurde die Ex-Fussballerin und zweifache Gewinnerin von Olympia-Gold am vergangenen Donnerstag (31. März) auf einem Supermarkt-Parkplatz in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina festgenommen.