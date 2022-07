US-Fussballerin Hope Solo muss für 30 Tage ins Gefängnis

Das konkrete Strafmass sei von 60 auf 30 Tage reduziert worden, weil sich Hope zuvor für diesen Zeitraum freiwillig in eine Entzugsklinik begeben hatte. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte Solo bereits einen langen Beitrag, in dem sie sich geläutert zeigt. «Ich habe einen gewaltigen Fehler gemacht. Mit Abstand den schlimmsten meines Lebens. Ich habe unterschätzt, was für ein zerstörerischer Teil meines Lebens der Alkohol geworden ist.»