US-Fussballstar Alex Morgan erwartet zweites Baby und beendet Karriere

Alex Morgan: «Ich gehe in den Ruhestand»

«Ich gehe in den Ruhestand, und ich habe so viel Klarheit über diese Entscheidung», erzählt sie sichtlich gerührt in dem Video. Sie sei «so glücklich, dass ich sie euch endlich mitteilen kann», erklärt Morgan und muss während der Aufnahme kurz durchatmen. «Es hat lange gedauert, und diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber zu Beginn des Jahres 2024 spürte ich in meinem Herzen und in meiner Seele, dass dies die letzte Saison war, in der ich Fussball spielen würde.»