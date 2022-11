US-Komiker Leo Gallagher im Alter von 76 Jahren verstorben

Er sei «nach einem kurzen Kampf um seine Gesundheit» verstorben, heisst es weiter. In einem Gespräch mit Talkmaster David Letterman (75) vor einigen Jahren, berichtete Gallagher bereits von «einigen Herzinfarkten», die er erlitten habe. In den frühen 80ern machte der Komiker zum ersten Mal von sich reden, als er in seiner Sendung «An Uncensored Evening» als erster Stand-up-Comedian ein eigenes Special im Kabelfernsehen erhielt.