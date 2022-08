US-Komiker Teddy Ray stirbt mit nur 32 Jahren

Der US-Komiker Teddy Ray ist im Alter von 32 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sender Comedy Central in einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung. Darin heisst es, dass er von der gesamten Community vermisst werde. «Teddy Ray war ein witziger und beliebter Künstler», so die Sender-Verantwortlichen weiter. Zunächst meldete die «Los Angeles Times» den Tod. Das Blatt berichtete darüber hinaus, dass Beamte des zuständigen Sheriff-Büros am Freitag um 10 Uhr zu seinem Privathaus in Rancho Mirage im US-Bundesstaat Kalifornien gerufen worden seien.